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22 марта, 09:54

Священник рассказал, грешно ли есть на Пасху дубайские куличи

Священник Береговой разрешил покупать и освящать на Пасху дубайские куличи

Россияне очень любят громкие названия, отсюда и интерес к так называемым дубайским куличам, которые в реальности не содержат специфических исламских ингредиентов, поэтому покупать и освещать их на Пасху не будет грехом. Об этом рассказал священник Владислав Береговой.

«Поэтому, если кто-то хайпанул на этом названии и получил свою дозу подписчиков, продал рецепт народу — молодец. Придавать этому рецепту какие-то религиозные значения не вижу смысла», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он также подчеркнул, что суть Пасхи заключается не в куличах или яйцах, а в воскрешении Христовом, «которое грядёт, которое несомненно, которое приносит в наши дома радость, счастье, мир, тишину и спокойствие духа». Так что при желании можно покупать куличи хоть «размером с небоскрёб Бурдж-Халифа», пошутил священник.

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Напомним, к предстоящей Пасхе москвичи начали массово заказывать дубайские куличи. Они, помимо традиционных ингредиентов, содержат фисташковую муку, лепестки фисташки, кусочки и растопленный шоколад, фисташковую пасту и хрустящее тесто катаифи.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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