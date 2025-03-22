Священник рассказал, грешно ли есть на Пасху дубайские куличи

Россияне очень любят громкие названия, отсюда и интерес к так называемым дубайским куличам, которые в реальности не содержат специфических исламских ингредиентов, поэтому покупать и освещать их на Пасху не будет грехом. Об этом рассказал священник Владислав Береговой.

«Поэтому, если кто-то хайпанул на этом названии и получил свою дозу подписчиков, продал рецепт народу — молодец. Придавать этому рецепту какие-то религиозные значения не вижу смысла», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он также подчеркнул, что суть Пасхи заключается не в куличах или яйцах, а в воскрешении Христовом, «которое грядёт, которое несомненно, которое приносит в наши дома радость, счастье, мир, тишину и спокойствие духа». Так что при желании можно покупать куличи хоть «размером с небоскрёб Бурдж-Халифа», пошутил священник.