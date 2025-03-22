Полы не мыть, птиц не кормить: Россиянам рассказали о традициях на «Сороки» 22 марта

22 марта церковь чтит память 40 мучеников, а в народе отмечается праздник «Сороки». У наших предков этот день был связан с приходом весны, предвестниками которой считались ласточки. Тем не менее согласно традиции, 22 марта нельзя было кормить птиц, чтобы не навлечь голод, сообщает интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на «Сороки» славяне отказывались мыть полы и покупать веники. Зато они пекли куличи, пироги и печенье и угощали друг друга. А ещё наши предки следили за погодой. Так, тёплый ветер предвещал дождливое лето, а сильный мороз сулил богатый урожай проса. Если листва ещё не распустилась, но слышен первый гром, то стоит готовиться к голоду.