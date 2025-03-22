Полы не мыть, птиц не кормить: Россиянам рассказали о традициях на «Сороки» 22 марта
22 марта в России отмечается народный праздник «Сороки»
22 марта церковь чтит память 40 мучеников, а в народе отмечается праздник «Сороки». У наших предков этот день был связан с приходом весны, предвестниками которой считались ласточки. Тем не менее согласно традиции, 22 марта нельзя было кормить птиц, чтобы не навлечь голод, сообщает интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, на «Сороки» славяне отказывались мыть полы и покупать веники. Зато они пекли куличи, пироги и печенье и угощали друг друга. А ещё наши предки следили за погодой. Так, тёплый ветер предвещал дождливое лето, а сильный мороз сулил богатый урожай проса. Если листва ещё не распустилась, но слышен первый гром, то стоит готовиться к голоду.
Кстати, 22 марта также отмечается Родительская суббота. Существуют разные типы Родительских суббот: Вселенские и обычные. Вселенских всего две: перед Великим постом (Мясопустная) и Троицкая (в 2025 году – 7 июня). Есть ещё Дмитриевская родительская суббота – день памяти воинов, павших в Куликовской битве. В этом году она будет 1 ноября. Life.ru рассказывал, как поминать бойцов СВО, своих близких и пропавших без вести.