Мужчина заживо сгорел в чаше Вечного огня в Рязани

В Рязани мужчина заживо сгорел на монументе Победы у Вечного огня. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города. Прибывшая бригада скорой помощи не успела спасти пострадавшего.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Также предстоит установить личность погибшего. Предположительно, мужчине было от 40 до 45 лет. Как он мог загореться, пока неизвестно.