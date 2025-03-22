Балерина Галанова потеряла 18 млн при попытке перевести деньги за рубеж через друга

52-летняя экс-балерина Мариинского театра, театральный режиссёр, продюсер и основатель Международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества, после того, как обратилась к 47-летнему другу-автоперекупу из Москвы. Знакомый обманул её на 18 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Екатерина попросила у автоперекупа перевести деньги на французские счета со своей карты. Мужчина согласился. Сначала он продал авто балерины за 10 миллионов рублей и по её просьбе положил деньги на свой счёт. Затем танцовщица перевела ему ещё 8 миллионов рублей, чтобы он перевёл всю сумму во Францию, где она планировала использовать деньги для ремонта своей квартиры. Екатерина не могла сделать это самостоятельно по личным причинам.

Как только на счёте друга накопилось 18 миллионов рублей, он исчез и на связь больше не выходил. Обманутая женщина подала заявление в полицию. В разговоре с журналистами Екатерина охарактеризовала случившееся как «фигню» и заявила, что такого друга у неё не было.