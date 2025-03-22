Life.ru узнал, как долго можно хранить суп в холодильнике

Суп — это одно из самых популярных и полезных блюд в рационе. Он содержит полезные вещества, быстро усваивается и помогает восполнить баланс жидкости в организме. Обычно суп варят на несколько дней, однако не только его свойства теряются со временем, но и сам бульон может стать опасным. О сроках хранения Life.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

При длительном хранении в супе размножаются болезнетворные бактерии. Даже если хранить кастрюлю в холодильнике, это не остановит процесс порчи, а лишь замедлит. Уже через 3–4 дня в бульоне начинается активное размножение микроорганизмов, которые могут вызывать пищевое отравление. Вероника Гусакова Нутрициолог

Даже без видимых изменений запаха и вкуса суп может нанести вред здоровью, отметила эксперт. Риски возрастают, если блюдо прошло недостаточную термическую обработку, то есть овощи или мясо недоварили. Гигиена на кухне при варке супа также играет важную роль, продолжила специалист. Болезнетворные бактерии могут попасть в кастрюлю с кухонных поверхностей или рук. В супе при длительном хранении размножаются опасные бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку, стафилококк, листерию и другие. Эти бактерии вызывают диарею, рвоту, боль в животе, приводят к тяжёлым пищевым отравлениям и кишечным инфекциям, предупредила Гусакова.

По её словам, повторное кипячение супа спустя несколько дней не может уничтожить все виды бактерий, особенно если они уже успели размножиться в больших количествах. Кроме того, повторное кипячение приводит к потерям витаминов и минералов, заметила эксперт. Она напомнила, что при длительном хранении суп теряет вкусовые свойства, что связано с окислительными реакциями. Жиры окисляются и могут придать горьковатый привкус, некоторые специи и травы также меняют вкус блюд.

«Чтобы дольше сохранить свежесть супа, рекомендуется хранить его в холодильнике при температуре не выше +4 °С. После приготовления супа важно следить за условиями хранения, ограничить контакт с воздухом. Идеально разлить суп порционно в герметичные контейнеры, это поможет избежать контакта с другими продуктами и перекрёстного заражения», — объяснила Гусакова.

Она добавила, что суп хорошо переносит заморозку. Хранить его в морозилке при температурах -18 °С можно 2–3 месяца. Для предотвращения размножения бактерий в бульоне при длительном хранении необходимо соблюдать правила безопасности пищи: готовить продукты до полной готовности, хранить суп в холодильнике при правильной температуре, разлить его по порциям для быстрого охлаждения, избегать контакта с сырыми продуктами и тщательно мыть руки и поверхности перед приготовлением пищи.