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22 марта, 10:51

Лыжницы рухнули в кучу на чемпионате России в Сыктывкаре

Массовый завал лыжниц произошёл на чемпионате России в Сыктывкаре

На чемпионате России, который проходил в Сыктывкаре, во время гонки на 50 километров классическим стилем произошёл массовый завал лыжниц на старте, сообщает «Матч ТВ». Некоторые участницы повредили инвентарь, но информации о пострадавших не поступало.

Победу в гонке одержала Елизавета Маслакова, завершившая дистанцию за 2 часа 28 минут 5,7 секунды. Второе место заняла Дарья Канева, отставшая всего на 2,8 сек. Олимпийская чемпионка 2022 года Татьяна Сорина финишировала третьей, проиграв 3,7 секунды.

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Ранее Life.ru рассказывал, как во время полуфинала чемпионата России между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошёл конфликт. Устюгов замахнулся на соперника палкой. В ответ на это Большунов задел лыжи Устюгова, что вызвало у последнего резкую реакцию. В конечном итоге Устюгов финишировал первым и завоевал титул чемпиона РФ. Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Александра Мышляева
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