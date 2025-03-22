Лыжницы рухнули в кучу на чемпионате России в Сыктывкаре

На чемпионате России, который проходил в Сыктывкаре, во время гонки на 50 километров классическим стилем произошёл массовый завал лыжниц на старте, сообщает «Матч ТВ». Некоторые участницы повредили инвентарь, но информации о пострадавших не поступало.

Победу в гонке одержала Елизавета Маслакова, завершившая дистанцию за 2 часа 28 минут 5,7 секунды. Второе место заняла Дарья Канева, отставшая всего на 2,8 сек. Олимпийская чемпионка 2022 года Татьяна Сорина финишировала третьей, проиграв 3,7 секунды.

Ранее Life.ru рассказывал, как во время полуфинала чемпионата России между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошёл конфликт. Устюгов замахнулся на соперника палкой. В ответ на это Большунов задел лыжи Устюгова, что вызвало у последнего резкую реакцию. В конечном итоге Устюгов финишировал первым и завоевал титул чемпиона РФ. Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.