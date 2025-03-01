«Конечно, да»: Российской лыжнице сделали предложение руки и сердца сразу после гонки

В финале чемпионата России по женскому скиатлону, проходившему сегодня, 1 марта, в Казани, президент Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ) Вячеслав Веденин-младший сделал предложение руки и сердца Елизавете Еремеевой. Лыжница ответила согласием.

Вячеслав Веденин делает предложение своей возлюбленной. Видео © VK / Лыжные гонки / ЧМ в Тронхейме / ЧР в Казани

«Конечно, да», — ответила спортсмена на предложение возлюбленного, после чего пара обнялась.

Представительница ХМАО-Югры Елизавета Еремеева заняла по итогам соревнования 31 место. Первое место досталось Наталье Терентьевой, представлявшей Республику Татарстан. На второе место забралась Дарья Непряева из Твери, проигравшая с разницей всего 4,8 секунды. Тройку замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).