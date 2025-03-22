Миллиарды на подпитку ВПК: Запад раскрыл план Европы против России
Экс-депутат ЕП Уоллес: ЕС тратит миллиарды евро на ВПК из-за мнимой угрозы от РФ
Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Европейский союз обосновывает многомиллиардные расходы на военно-промышленный комплекс (ВПК) мнимой российской угрозой. Об этом политический деятель написал в своей соцсети X.
«ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс», — считает Уоллес.
Экс-депутат Европарламента подчеркнул, что наращивание военных расходов может привести к развязыванию военных действий, которые, по его мнению, не принесут мир и не решат проблемы.
Ранее сообщалось, что в Кремле считают Европу «партией войны», так как страны ЕС ударились в милитаризацию. Эта позиция контрастирует с настроем Москвы и Вашингтона, которые пытаются достигнуть согласия в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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