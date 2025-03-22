Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Европейский союз обосновывает многомиллиардные расходы на военно-промышленный комплекс (ВПК) мнимой российской угрозой. Об этом политический деятель написал в своей соцсети X.

«ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс», — считает Уоллес.

Экс-депутат Европарламента подчеркнул, что наращивание военных расходов может привести к развязыванию военных действий, которые, по его мнению, не принесут мир и не решат проблемы.