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Регион
20 марта, 10:06

В Кремле заявили, что Европа превратилась в «партию войны»

Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в «партию войны»

Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в настоящую «партию войны». Это резко контрастирует с настроем России и США мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Европа пока ударилась в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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А ранее Life.ru писал, что Евросоюз теряет своё влияние в конфликте на Украине с началом диалога между США и Россией. Это вызывает у них бешенство, так как европейские страны не участвуют в переговорах. Европа пытается сделать всё возможное, чтобы затянуть конфликт. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, мир на Украине раньше 2029 года может создать дополнительную угрозу для ЕС.

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Life.ru

Александр Юнашев
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