В Кремле заявили, что Европа превратилась в «партию войны»

Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в настоящую «партию войны». Это резко контрастирует с настроем России и США мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Европа пока ударилась в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.