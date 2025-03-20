В Кремле заявили, что Европа превратилась в «партию войны»
Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в «партию войны»
Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в настоящую «партию войны». Это резко контрастирует с настроем России и США мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Европа пока ударилась в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
А ранее Life.ru писал, что Евросоюз теряет своё влияние в конфликте на Украине с началом диалога между США и Россией. Это вызывает у них бешенство, так как европейские страны не участвуют в переговорах. Европа пытается сделать всё возможное, чтобы затянуть конфликт. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, мир на Украине раньше 2029 года может создать дополнительную угрозу для ЕС.
Life.ru