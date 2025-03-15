«Никто с ними не считается»: Стало известно об очень бесящей Европу ситуации
Генерал-майор Липовой: ЕС бесит диалог между США и Россией
Европейский союз теряет своё влияние в конфликте на Украине с началом диалога между США и Россией, что вызывает у них бешенство, заявил генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что европейские страны не участвуют в переговорах, хотя ранее активно способствовали эскалации противостояния.
«И вот они получили в сухом остатке то, что с ними никто не считается. Их это очень бесит», — отметил Липовой в беседе с «Царьградом».
По его мнению, в настоящее время Европа стремится сформировать отрицательный имидж России, изображая её как угрозу, и пытается вмешаться в переговоры между Москвой и Вашингтоном.
Видимо, в ЕС решили вымещать свою злобу в виде санкций. Как ранее сообщал Life.ru, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ограничения коснулись 74 судов, которые якобы входят в теневой флот РФ, и 8 российских СМИ. Также под ограничения попали 13 российских банков, которых отключили от системы SWIFT.
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