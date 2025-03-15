Европейский союз теряет своё влияние в конфликте на Украине с началом диалога между США и Россией, что вызывает у них бешенство, заявил генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что европейские страны не участвуют в переговорах, хотя ранее активно способствовали эскалации противостояния.

«И вот они получили в сухом остатке то, что с ними никто не считается. Их это очень бесит», — отметил Липовой в беседе с «Царьградом».

По его мнению, в настоящее время Европа стремится сформировать отрицательный имидж России, изображая её как угрозу, и пытается вмешаться в переговоры между Москвой и Вашингтоном.