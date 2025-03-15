Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 09:47

«Никто с ними не считается»: Стало известно об очень бесящей Европу ситуации

Генерал-майор Липовой: ЕС бесит диалог между США и Россией

Европейский союз теряет своё влияние в конфликте на Украине с началом диалога между США и Россией, что вызывает у них бешенство, заявил генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что европейские страны не участвуют в переговорах, хотя ранее активно способствовали эскалации противостояния.

«И вот они получили в сухом остатке то, что с ними никто не считается. Их это очень бесит», — отметил Липовой в беседе с «Царьградом».

По его мнению, в настоящее время Европа стремится сформировать отрицательный имидж России, изображая её как угрозу, и пытается вмешаться в переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Ушаков заявил о воссоздании диалога РФ и США
Ушаков заявил о воссоздании диалога РФ и США

Видимо, в ЕС решили вымещать свою злобу в виде санкций. Как ранее сообщал Life.ru, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ограничения коснулись 74 судов, которые якобы входят в теневой флот РФ, и 8 российских СМИ. Также под ограничения попали 13 российских банков, которых отключили от системы SWIFT.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Александра Мышляева
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar