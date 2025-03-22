Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 12:28

В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллёзом вахтовиков

В Бурятии одни человек погиб после того, как заболел сальмонеллёзом. Вахтовик отравился в столовой 13 марта, которая принадлежала одной из коммерческих организаций. Питание предоставляли сотрудники общепита, находящейся на территории строительного объекта, в соответствии с заключённым договором, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.

«В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена», — говорится в сообщении.

Изначально сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового посёлка Северомуйск Муйского района республики. В итоге заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.

Более 20 человек в Нидерландах подхватили опасную вирусную инфекцию от голубики
Более 20 человек в Нидерландах подхватили опасную вирусную инфекцию от голубики

Ранее Life.ru рассказал, что в Ставропольском крае пять человек отравились неизвестным химическим веществом. Семья была госпитализирована в больницу. В результате инцидента скончалась маленькая девочка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar