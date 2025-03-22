В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллёзом вахтовиков

В Бурятии одни человек погиб после того, как заболел сальмонеллёзом. Вахтовик отравился в столовой 13 марта, которая принадлежала одной из коммерческих организаций. Питание предоставляли сотрудники общепита, находящейся на территории строительного объекта, в соответствии с заключённым договором, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.

«В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена», — говорится в сообщении.

Изначально сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового посёлка Северомуйск Муйского района республики. В итоге заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.