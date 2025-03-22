Стало известно, что за тайный сигнал Трамп передал Путину
Уиткофф: Трамп передал Путину сигнал о желании восстановить отношения
Президент России Владимир Путин получил от американского коллеги Дональда Трампа сигнал о намерении Вашингтона наладить связи с Москвой. Это сообщение было передано российскому лидеру специальным посланником США Стивеном Уиткоффом. По его словам, российская сторона также выразила готовность к диалогу.
«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт на Украине», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Путин в ответ «выразил все возможные намерения». Он заверил, что также стремится к мирному разрешению ситуации.
Ранее Трамп назвал одну причину, почему мировые державы должны вести дела с Россией. У этой страны самая большая и ценная территория, объяснил глава Белого дома. Американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США мечтает сделать Крым престижным курортом международного масштаба.