Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 12:49

Стало известно, что за тайный сигнал Трамп передал Путину

Уиткофф: Трамп передал Путину сигнал о желании восстановить отношения

Президент России Владимир Путин получил от американского коллеги Дональда Трампа сигнал о намерении Вашингтона наладить связи с Москвой. Это сообщение было передано российскому лидеру специальным посланником США Стивеном Уиткоффом. По его словам, российская сторона также выразила готовность к диалогу.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт на Украине», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин в ответ «выразил все возможные намерения». Он заверил, что также стремится к мирному разрешению ситуации.

В Крыму дали совет Трампу после его слов о «ценной территории» России
В Крыму дали совет Трампу после его слов о «ценной территории» России

Ранее Трамп назвал одну причину, почему мировые державы должны вести дела с Россией. У этой страны самая большая и ценная территория, объяснил глава Белого дома. Американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США мечтает сделать Крым престижным курортом международного масштаба.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar