Стало известно, что за тайный сигнал Трамп передал Путину

Президент России Владимир Путин получил от американского коллеги Дональда Трампа сигнал о намерении Вашингтона наладить связи с Москвой. Это сообщение было передано российскому лидеру специальным посланником США Стивеном Уиткоффом. По его словам, российская сторона также выразила готовность к диалогу.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт на Украине», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин в ответ «выразил все возможные намерения». Он заверил, что также стремится к мирному разрешению ситуации.