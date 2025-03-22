Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об изменении оценок и отношения западных СМИ к событиям на Украине. В качестве явного примера он привёл статью The Hill, где утверждается, что стрельба на Майдане в Киеве в феврале 2014 года была спровоцирована украинскими ультраправыми, первыми открывшими огонь по сотрудникам правопорядка и протестующим.

«Авторы влиятельного вашингтонского издания The Hill признают, что стрельбу на киевском майдане в середине февраля 2014 года «начали украинские ультраправые боевики». Именно они начали стрелять по силам правопорядка и протестующим, а затем «ложно обвинили в убийствах безоружных протестующих полицию» и правительство Януковича», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Член Совфеда отметил, что начало пересмотра западными медиа своей позиции по указанным событиям является важным шагом на пути к более объективному освещению ситуации.