Никас Сафронов раскрыл стоимость портрета, подаренного Путиным Трампу

Портрет, который российский президент Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, представляет собой уникальное произведение искусства. Такую точку зрения высказал народный художник России и академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

Он отметил, что в художественных кругах обычно не принято обсуждать работы, автор которых неизвестен. Сафронов также подчеркнул, что в России много талантливых художников. Когда речь зашла о возможной стоимости картины, он добавил, что «такая работа, скорее всего, бесценна».

«Наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — подчеркнул он в беседе с aif.ru

Художник заявил, что готов прокомментировать ситуацию по-другому, если кто-то раскроет авторство.