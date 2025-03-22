Трёх спортсменов увезли на скорой с Кубка России по фристайлу в ски-кроссе

Финал Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» не обошёлся без травм, трёх спортсменов госпитализировали в ходе состязаний, проходящих в «Солнечной долине». В Министерстве спорта по региону информацию подтвердили в беседе с журналистом 74.ru.

«Три спортсмена получили повреждения при падении на трассе. Медицинская команда, находившаяся на месте, оперативно оказала необходимую помощь. После этого спортсменов транспортировали в медицинское учреждение для полного обследования», — уточнили в ведомстве.

В состязаниях приняли участие 78 спортсменов из 13 регионов страны, а 32 представителя 9 регионов соревновались в дисциплине фристайл. Золото среди мужчин взял южноуралец Игорь Омелин, на втором оказался Владимир Шмыров из Пермского края, третьим стал петербуржец Андрей Герасимов. Лучшими среди женщин стала Полина Рябова из Петербурга, второе место досталось представительнице Ленинградской области Наталье Шериной, Елизавета Понкратова из Красноярского края стала третьей. Игорь Омелин и Полина Рябова стали победителями в общем зачёте по сумме всех этапов Кубка России в сезоне 2024-2025 годов.