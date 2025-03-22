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22 марта, 13:42

Житель Владикавказа загрузил в «Волгу» двух «тёлочек» и попал на видео

Во Владивостоке мужчина усадил в «Волгу» двух коров

Во Владикавказе мужчина умудрился усадить корову на заднее сиденье «Волги». Невероятное достижение было снято на камеру очевидцами.

Мужчина усаживает корову на заднее сиденье Волги. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vdknews_24

В ролике видно, как мужчина запихивает животное на заднее сиденье автомобиля «Волга». Рогатой туда явно не очень-то хочется, но упорный человек с поразительной скоростью добивается своего и не без усилий закрывает дверь. На видео попала только одна корова, но как говорят люди за кадром, «в машине три коровы».

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vdknews_24

Юрий Лысенко
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