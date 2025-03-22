Житель Владикавказа загрузил в «Волгу» двух «тёлочек» и попал на видео

В ролике видно, как мужчина запихивает животное на заднее сиденье автомобиля «Волга». Рогатой туда явно не очень-то хочется, но упорный человек с поразительной скоростью добивается своего и не без усилий закрывает дверь. На видео попала только одна корова, но как говорят люди за кадром, «в машине три коровы».