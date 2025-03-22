Porsche вместо скорой: Киевские чиновники украли 60 млн гривен для тяжелобольных
СБУ задержала четырёх чиновников администрации Киева за присвоение 60 млн гривен
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о разоблачении преступной схемы в Киевской городской государственной администрации (КГГА). В результате противоправных действий должностных лиц было присвоено около 60 миллионов гривен (около 122 миллионов рублей), которые предназначались для финансирования паллиативной помощи тяжелобольным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На Украине задержали четверых сотрудников КГГА. Фото © Служба безопасности Украины
Следствие выявило преступную группу из четырёх человек, организовавшую схему хищения бюджетных средств. В состав группы входили два заместителя главы департамента социальной и ветеранской политики КГГА, руководитель одной из столичных психиатрических больниц, а также владелец компании медико-социального профиля. Для реализации схемы был заключён договор с компанией последнего на 149 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей).
Подрядчики, получив деньги на паллиативный уход за тяжелобольными, использовали почти треть средств не по назначению. Они приобрели люксовые автомобили и элитную недвижимость, которые лишь формально числились как предназначенные для пациентов. В том числе Porsche Cayenne, который компания использовала в личных целях, несмотря на его предназначение — по документам он числился как транспорт для перевозки больных.
Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с местной полицией в Красноармейске (или Покровске) пытали задержанных. Пытки происходили в подвалах здания городского управления МВД.
Служба безопасности Украины