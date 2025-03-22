Арестованным в СИЗО Москвы и Подмосковья разрешат покупать красную икру

Заключённые в московских и подмосковных следственных изоляторах теперь имеют возможность заказать красную лососёвую икру, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию от компании, которая предоставляет эту услугу. В основном такой запрос поступал от женщин, находящихся под стражей, так как этот деликатес положительно влияет на их здоровье.

Теперь в специальном магазине СИЗО появилась красная икра. Банка весом 250 граммов будет стоить арестованным 3600 рублей. За эту сумму им гарантируют «самую качественную и свежую икру от проверенного поставщика».