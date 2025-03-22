Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 14:08

Арестованным в СИЗО Москвы и Подмосковья разрешат покупать красную икру

Заключённые в московских и подмосковных следственных изоляторах теперь имеют возможность заказать красную лососёвую икру, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию от компании, которая предоставляет эту услугу. В основном такой запрос поступал от женщин, находящихся под стражей, так как этот деликатес положительно влияет на их здоровье.

Теперь в специальном магазине СИЗО появилась красная икра. Банка весом 250 граммов будет стоить арестованным 3600 рублей. За эту сумму им гарантируют «самую качественную и свежую икру от проверенного поставщика».

Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО
Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО

Ранее Life.ru рассказывал, что заключенным, отбывающим наказание в российских колониях, разрешили заводить домашних животных, таких как коты, птицы и рыбки. Тем не менее расходы на их содержание должны покрываться самими осуждёнными. Интересно, что в текущих правилах внутреннего распорядка отсутствует пункт, касающийся возможности приобретения корма для этих питомцев.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar