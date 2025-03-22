В США за один день продали тысячу «золотых виз» на 5 млрд долларов
Штаты за день продали 1000 «золотых виз» по пять миллионов долларов, пополнив таким образом государственную казну на пять миллиардов. Об этом заявил министр торговли Говард Латник, отметив, что средства от продажи этих виз будут направлены на сокращение дефицита федерального бюджета.
«Вчера я продал тысячу», — заявил министр в эфире телешоу.
Латник подчеркнул, что «золотая виза» не будет приравниваться к получению американского гражданства сама по себе. По его словам, у её владельцев будет возможность стать гражданами Штатов, но по желанию, а карта даст им право на бессрочное пребывание в стране. Всё это при условии «подобающего поведения» и соблюдения американских законов, в противном случае «визу» могут отобрать.
Напомним, в начале марта глава США Дональд Трамп анонсировал программу «золотой карты» (по аналогии с «грин-картой») для инвесторов. Предполагалось, что это будет простым способом получить американское гражданство для богатых иностранцев, которые заплатят за это пять миллионов долларов.
ТАСС / AP