В Китае представили глубоководный резак, который может оставить мир без Интернета

Учёные из Китая представили глубоководное устройство, которое может перерезать подводные кабели, оснащённые любой степенью защиты. Таким образом Поднебесная заполучила возможность разрушать глобальные коммуникации, сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Китай представил компактное глубоководное устройство для разрезания кабелей, способное повредить самые защищённые в мире подводные линии связи и электропередач», — сказано в материале.

Как сообщает издание, устройство было создано Научно-исследовательским судостроительным центром Китая (CSSRC) и предназначено для выполнения задач в гражданских целях, таких как спасательные операции и добыча полезных ископаемых на морском дне. Однако его потенциал двойного назначения вызывает опасения, так как инструмент может быть использован для дестабилизации глобальных коммуникаций в случае геополитического кризиса.

Устройство способно перерезать кабели, покрытые слоями стальной, резиновой и полимерной оболочки, что делает его эффективным даже против самых укрепленных проводов. Разработка была выполнена под руководством инженера Ху Хаолуна, который в статье для журнала Mechanical Engineering отметил, что команда преодолела несколько серьёзных технических проблем, связанных с работой на больших глубинах.

Традиционные лезвия не справляются с армированными кабелями, поэтому учёные использовали 150-миллиметровый шлифовальный круг с алмазным покрытием, вращающийся со скоростью 1600 оборотов в минуту. Это позволяет разрушать сталь и другие прочные материалы. Инструмент можно устанавливать на подводных аппаратах и управлять им с помощью роботизированных рук даже в условиях нулевой видимости.