Учёные из США выявили связь часов Судного дня с уровнем смертности населения

Американские учёные обнаружили связь между положением стрелок часов Судного дня, и уровнем смертности среди населения. Об этом сообщает издание Bulletin of the Atomic Scientists, которое и придумало концепцию часов Судного дня в 1947 году, как символ угрозы ядерного апокалипсиса.

Как показало исследование, чем ближе стрелки часов к символизирующей глобальную катастрофу полуночи, тем выше уровень смертности от таких причин, как болезнь Альцгеймера, самоубийства, несчастные случаи, а также алкогольная и наркотическая зависимости. В то же время смертность от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета снизилась.