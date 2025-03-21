Шасси для «Орешника»? Машину для «оружия Судного дня» заметили в Белоруссии

Колёсное шасси для неизвестного ракетного комплекса запечатлели в белорусской столице. Машину с формулой 12х12 «поймали» на выезде с парковки Минского завода колёсных тягачей, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Неизвестное колёсное шасси. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

В «ВО» допустили, что шасси может быть предназначено для ракетного комплекса «Орешник». Совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск изготавливает пусковые установки для этого оружия.