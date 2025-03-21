Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 20:30

Шасси для «Орешника»? Машину для «оружия Судного дня» заметили в Белоруссии

В Минске заметили колёсное шасси для неизвестного ракетного комплекса

Колёсное шасси для неизвестного ракетного комплекса запечатлели в белорусской столице. Машину с формулой 12х12 «поймали» на выезде с парковки Минского завода колёсных тягачей, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Неизвестное колёсное шасси. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

В «ВО» допустили, что шасси может быть предназначено для ракетного комплекса «Орешник». Совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск изготавливает пусковые установки для этого оружия.

Зеленскому в Telegram дарят подарки с угрозами прилёта «Орешника»
Зеленскому в Telegram дарят подарки с угрозами прилёта «Орешника»

Напомним, что Белоруссия уже получила «Орешник» и готовится к постановке комплекса на боевое дежурство. Кроме того, определяются места дислокации российских ракет.

Обложка ©

Telegram / Военный Осведомитель

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Белоруссия
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar