Шасси для «Орешника»? Машину для «оружия Судного дня» заметили в Белоруссии
В Минске заметили колёсное шасси для неизвестного ракетного комплекса
Колёсное шасси для неизвестного ракетного комплекса запечатлели в белорусской столице. Машину с формулой 12х12 «поймали» на выезде с парковки Минского завода колёсных тягачей, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Неизвестное колёсное шасси. Видео © Telegram / Военный Осведомитель
В «ВО» допустили, что шасси может быть предназначено для ракетного комплекса «Орешник». Совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск изготавливает пусковые установки для этого оружия.
Напомним, что Белоруссия уже получила «Орешник» и готовится к постановке комплекса на боевое дежурство. Кроме того, определяются места дислокации российских ракет.
Telegram / Военный Осведомитель