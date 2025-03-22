«Они не в себе!» В США резко осадили Макрона и Стармера после бреда о России

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Россия якобы является угрозой для европейских стран, больше походят на бред. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Когда я слушаю Стармера и Макрона, которые говорят о «коалиции желающих» и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мнению, что они не в себе. Мне самому сложно представить, со всем моим критическим мышлением, что Россия будет <...> представлять угрозу для западной Европы. Но они говорят об этом всё время. Наверное, они бредят», — пояснил он.

По мнению аналитика, Запад вновь захочет пойти на контакт с Москвой, когда волна антироссийских настроений начнёт уменьшаться и боевые действия на Украине закончатся. Миршаймер уверен, что европейские бизнесмены обязательно вернутся на российский рынок, как только появится такая возможность, потому что все понимают выгоды от торговых отношений с Россией.