«Предатель»: В СВР высказалась о смерти шпиона Гордиевского
В СВР назвали предателем экс-агента КГБ Олега Гордиевского
Олег Гордиевский. Обложка © Wikipedia / Mary Anne Fackelman
Бывший агент КГБ Олег Гордиевский, который сотрудничал с британской разведкой, был предателем и преступником. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки России в связи с его кончиной.
«Это был предатель и преступник», — сказали в пресс-бюро РИА «Новости».
Напомним, известный советский дезертир Олег Гордиевский умер в Великобритании. Полковник КГБ, который работал на зарубежные разведывательные службы, ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Причины его смерти не разглашаются. Известно, что он скончался в своём доме в Суррее, где проживал после побега из СССР.