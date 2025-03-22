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22 марта, 15:39

«Предатель»: В СВР высказалась о смерти шпиона Гордиевского

В СВР назвали предателем экс-агента КГБ Олега Гордиевского

Олег Гордиевский. Обложка © Wikipedia / Mary Anne Fackelman

Олег Гордиевский. Обложка © Wikipedia / Mary Anne Fackelman

Бывший агент КГБ Олег Гордиевский, который сотрудничал с британской разведкой, был предателем и преступником. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки России в связи с его кончиной.

«Это был предатель и преступник», сказали в пресс-бюро РИА «Новости».
Какие иностранные агенты разведки были расстреляны в СССР за шпионаж?
Какие иностранные агенты разведки были расстреляны в СССР за шпионаж?

Напомним, известный советский дезертир Олег Гордиевский умер в Великобритании. Полковник КГБ, который работал на зарубежные разведывательные службы, ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Причины его смерти не разглашаются. Известно, что он скончался в своём доме в Суррее, где проживал после побега из СССР.

Александра Мышляева
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