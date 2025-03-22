«Предатель»: В СВР высказалась о смерти шпиона Гордиевского

Бывший агент КГБ Олег Гордиевский, который сотрудничал с британской разведкой, был предателем и преступником. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки России в связи с его кончиной.

Напомним, известный советский дезертир Олег Гордиевский умер в Великобритании. Полковник КГБ, который работал на зарубежные разведывательные службы, ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Причины его смерти не разглашаются. Известно, что он скончался в своём доме в Суррее, где проживал после побега из СССР.