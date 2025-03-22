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Регион
22 марта, 15:57

МО РФ: Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Двадцать второго марта около 17:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым»,доложили в ведомстве.

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Это не первая беспилотник ВСУ, сбитый над Крымом сегодня. Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских БПЛА в небе над полуостровом и Белгородской областью. Оба аппарата были ликвидированы в промежутке с 11:00 до 11:10.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Юрий Лысенко
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