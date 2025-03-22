МО РФ: Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать второго марта около 17:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — доложили в ведомстве.
Это не первая беспилотник ВСУ, сбитый над Крымом сегодня. Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских БПЛА в небе над полуостровом и Белгородской областью. Оба аппарата были ликвидированы в промежутке с 11:00 до 11:10.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic