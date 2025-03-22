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22 марта, 16:19

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что план «Ковёр» был введён в действие в двух крупных аэропортах Поволжья. Временные ограничения на приём и отправку самолётов коснулись воздушных портов Самары и Саратова.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Александра Мышляева
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