В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — говорится в сообщении.