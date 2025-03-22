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22 марта, 16:46

В аэропорту Казани сняли ограничения на полёты

В аэропорту Казани сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Там отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.

«В аэропорту Казань в 19:18 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолёта, совершавших рейс в Казань.

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Напомним, в Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта в 18:36. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Причины отмены рейсов не сообщались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / djtrenershutter

Александра Мышляева
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