Кощунство: Захарова жёстко осадила посла Канады за показуху на Пискарёвском кладбище

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с издевательским перформансом приезд канадского посла в России Сары Тейлор к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Возмущение вызвал текст, который иностранный дипломат позже разместила в соцсети Х под фотографиями с мероприятия.

«Наше лучшее подношение мёртвым — это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях пакта Молотова — Риббентропа и Ялты, чтобы учиться у истории, а не искажать её ради собственной выгоды», — написала Тейлор.

Она сделала прямой намёк на то, что именно СССР виновен в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По мнению Тейлор, Россия просто «искажает историю», а не учится на собственных ошибках.

Захарова жёстко раскритиковала посла за лицемерие и напомнила, что именно действия Запада привели к развязыванию самой страшной войны в истории. Она предложила Тейлор освежить в памяти историю Мюнхенского сговора, когда Европа пошла на сотрудничество с Гитлером, а также вспомнить, как Канада стала прибежищем нацистов в послевоенное время.

«Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг её сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель — разместить в своих соцсетях комментарий», — написала в телеграм-канале Захарова.