Не поддаётся лечению: Британию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки
Daily Mail: В Британии началась эпидемия высокоинфекционной чесотки
В Великобритании зафиксирован рост случаев чесотки, сообщает Daily Mail. Кожные клещи, вызывающие заболевание, перестали поддаваться традиционным методам лечения.
По информации Британской ассоциации дерматологов, около 200 тысяч человек в стране страдают от чесотки, большинство из них — подростки и пожилые люди. За последние месяцы количество случаев заболевания значительно увеличилось, а стандартные методы лечения часто оказываются бесполезными, что способствует быстрому распространению инфекции.
Заразиться чесоткой можно через контакт с инфицированным человеком или при использовании общих полотенец и постельного белья. Чаще всего заболеванием страдают целые семьи и жители домов для престарелых.
Ранее в западных СМИ заявили, что попустительство властей ФРГ приводит к «опиоидной эпидемии» среди населения. Журналисты сообщают, что анальгетики тилидин и трамадол, выпускаемые компанией Grünenthal, не подпадают под действие Закона о наркотиках. Эти лекарства доступны по стандартным рецептам и могут назначаться даже для лечения обычной боли в спине.
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