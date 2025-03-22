Не поддаётся лечению: Британию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки

В Великобритании зафиксирован рост случаев чесотки, сообщает Daily Mail. Кожные клещи, вызывающие заболевание, перестали поддаваться традиционным методам лечения.

По информации Британской ассоциации дерматологов, около 200 тысяч человек в стране страдают от чесотки, большинство из них — подростки и пожилые люди. За последние месяцы количество случаев заболевания значительно увеличилось, а стандартные методы лечения часто оказываются бесполезными, что способствует быстрому распространению инфекции.

Заразиться чесоткой можно через контакт с инфицированным человеком или при использовании общих полотенец и постельного белья. Чаще всего заболеванием страдают целые семьи и жители домов для престарелых.