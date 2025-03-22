В ФБР взялись срочно редактировать материалы по делу Эпштейна

Сотрудники Федерального бюро расследований США срочно занимаются редактированием множества документов и видеоматериалов по делу Джеффри Эпштейна перед их публикацией, о которой ранее объявило министерство юстиции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По информации канала, агенты ФБР работают в круглосуточном режиме по 12 часов в смену, приостанавливая другие расследования, включая дела, связанные с потенциальными угрозами от Китая и Ирана. Министр юстиции Пэм Бонди отдала указание о срочной подготовке материалов после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа, которые надеялись, что публикация документов прояснит связи Эпштейна с влиятельными фигурами. Они были разочарованы первым набором материалов, опубликованном в феврале, который содержал в основном уже известные.