В ФБР взялись срочно редактировать материалы по делу Эпштейна
CNN: ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна перед публикацией
Сотрудники Федерального бюро расследований США срочно занимаются редактированием множества документов и видеоматериалов по делу Джеффри Эпштейна перед их публикацией, о которой ранее объявило министерство юстиции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
По информации канала, агенты ФБР работают в круглосуточном режиме по 12 часов в смену, приостанавливая другие расследования, включая дела, связанные с потенциальными угрозами от Китая и Ирана. Министр юстиции Пэм Бонди отдала указание о срочной подготовке материалов после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа, которые надеялись, что публикация документов прояснит связи Эпштейна с влиятельными фигурами. Они были разочарованы первым набором материалов, опубликованном в феврале, который содержал в основном уже известные.
В настоящее время ФБР активно редактирует следующую партию документов, удаляя информацию, подпадающую под законы о конфиденциальности и защите личных данных. Работы проводятся как в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, так и в офисах в Нью-Йорке и Шантильи (штат Вирджиния).
Напомним, бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в июле 2019 года. В августе он покончил с собой в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене. В конце февраля Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала документы, связанные с делом. Первая фаза рассекреченных файлов содержит материалы, которые ранее уже были раскрыты.
Facebook / Jeffrey Epstein