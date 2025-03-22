В ГД поступил проект о проезде автотранспорта в водоохранных зонах

Проект закона правительства о разрешении проезда автомобильного транспорта по оборудованным деревянными настилами или бетонными плитами временным путям при строительстве в водоохранных зонах внесли в Госдуму. Соответствующий документ уже размещён в электронной базе данных ГД.

«Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации» разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предприниматели, оказывающие услуги в сфере туризма на базе некапитальных средств размещения (таких, как кемпинги, модульные гостиницы и другие подобные объекты), сталкиваются с трудностями при строительстве объектов туристической инфраструктуры в водоохранных зонах. Основная проблема заключается в отсутствии дорог с твёрдым покрытием, по которым разрешено движение и стоянка транспортных средств. Это создаёт сложности для доступа к объектам и их эксплуатации.

Законопроект предлагает разрешить использование временных дорог в водоохранных зонах для строительства и эксплуатации некапитальных объектов туристической инфраструктуры. Эти дороги должны быть организованы таким образом, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в водные объекты. Для этого предлагается использовать подсыпку гравием, покрытие плитами, деревянные настилы или аналогичные методы. После завершения строительства или демонтажа объектов территория должна быть приведена в состояние, пригодное для использования в соответствии с её целевым назначением. Это позволит минимизировать экологический ущерб и обеспечить соблюдение природоохранных норм.