Маск заскучал на приёме у Трампа в Белом доме и стал героем мемов
Играющий со столовыми приборами от скуки Маск попал на видео
Американский предприниматель Илон Маск заскучал на официальном приёме у президента США Дональда Трампа и начал играть со столовыми приборами, соорудив из них конструкцию, напоминающую помесь самолёта со стрекозой. Видео с его забавой появилось в социальных сетях.
Илон Маск играет со столовыми приборами от скуки. Видео © X / DaoKwonDo
Стоит отдать должное основателю SpaceX: его творение обладало по крайней мере одной впечатляющей особенностью — вся конструкция удерживалась Маском на кончике мизинца. В это время за соседним столом сидел хозяин Белого дома и беседовал с одним из гостей мероприятия.
Разумеется, амбиции Илона Маска не ограничиваются на изобретении из подручных материалов механизмов непонятного назначения. Недавно он заявил, что собирается создать на Марсе «независимую» от Земли цивилизацию в течение 20-30 ле.
X / DaoKwonDo