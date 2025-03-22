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22 марта, 18:28

Маск заскучал на приёме у Трампа в Белом доме и стал героем мемов

Играющий со столовыми приборами от скуки Маск попал на видео

Американский предприниматель Илон Маск заскучал на официальном приёме у президента США Дональда Трампа и начал играть со столовыми приборами, соорудив из них конструкцию, напоминающую помесь самолёта со стрекозой. Видео с его забавой появилось в социальных сетях.

Илон Маск играет со столовыми приборами от скуки. Видео © X / DaoKwonDo

Стоит отдать должное основателю SpaceX: его творение обладало по крайней мере одной впечатляющей особенностью — вся конструкция удерживалась Маском на кончике мизинца. В это время за соседним столом сидел хозяин Белого дома и беседовал с одним из гостей мероприятия.

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Разумеется, амбиции Илона Маска не ограничиваются на изобретении из подручных материалов механизмов непонятного назначения. Недавно он заявил, что собирается создать на Марсе «независимую» от Земли цивилизацию в течение 20-30 ле.

Обложка ©

X / DaoKwonDo

Юрий Лысенко
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