Маск заскучал на приёме у Трампа в Белом доме и стал героем мемов

Американский предприниматель Илон Маск заскучал на официальном приёме у президента США Дональда Трампа и начал играть со столовыми приборами, соорудив из них конструкцию, напоминающую помесь самолёта со стрекозой. Видео с его забавой появилось в социальных сетях.

Илон Маск играет со столовыми приборами от скуки. Видео © X / DaoKwonDo

Стоит отдать должное основателю SpaceX: его творение обладало по крайней мере одной впечатляющей особенностью — вся конструкция удерживалась Маском на кончике мизинца. В это время за соседним столом сидел хозяин Белого дома и беседовал с одним из гостей мероприятия.