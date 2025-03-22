Готовил еду и играл видеоигры: В США умер шимпанзе-интеллектуал Канзи, говорящий на английском

В США умер шимпанзе по имени Канзи, который умел общаться на английском и считался одним из самых умных приматов на планете. Об этом сообщается на сайте природоохранного и исследовательского центра.

«Наша команда абсолютно опустошена кончиной Канзи. Любимец членов своей семьи бонобо был другом для всех. Мы сосредоточены на том, чтобы члены его семьи и люди, ухаживающие за ним, получали необходимую им заботу и поддержку», — говорится в сообщении.

Самец бонобо по имени Канзи, которому было 44 года, проживал в исследовательском центре с 2004 года. 18 марта сотрудники центра обнаружили его в бессознательном состоянии, и он не реагировал на попытки помочь. Приматологи знали о его сердечном заболевании, однако считали, что оно не представляет угрозы для жизни. Причины смерти пока не раскрыты.

В детстве Канзи участвовал в исследованиях с приматологами вместе с приёмной матерью Мататой, которая изучала лексиграммы — символы для слов. Матата не проявила интереса, а Канзи быстро освоил более 300 лексиграмм и научился комбинировать их для создания предложений. Это было неожиданно, так как ранее считалось, что такое символическое мышление возможно только у людей. В восемь лет он успешно выполнял 660 устных инструкций лучше, чем двухлетний ребёнок. Кроме того, Канзи выучил несколько жестов, наблюдая за гориллой Коко, и смог произнести слово «йогурт». Он также умел делать каменные орудия, готовить еду, разводить огонь и играть в видеоигры.