Про выборы и Украину: В словах Трампа обнаружили минимум девять ложных заявлений

Президент США Дональд Трамп совершил как минимум девять неточных заявлений во время общения с журналистами в Овальном кабинете в пятницу. К таким выводам пришли журналисты телекомпании CNN.

В материале указано, что Трамп представил завышенные данные по многим важным вопросам. Это касается результатов выборов в США в ноябре 2024 года, поддержки Украины, миграции и торговых дефицитов с Китаем и Канадой. Например, Трамп заявил, что на выборах получил «немногим более 80 миллионов голосов». Однако официальные результаты показывают, что он набрал около 77,3 миллиона голосов.

Журналисты также отметили, что президент США утверждал, будто Вашингтон выделил Киеву $350 миллиардов помощи. На самом деле, по данным CNN и Кильского института мировой экономики, к декабрю 2024 года помощь составила примерно $123 миллиарда.

Кроме того, CNN сообщает, что Трамп заявил о торговом дефиците США с Китаем в размере более $1 триллиона. Реальная цифра в 2024 году составила $263,3 миллиарда. Похожие искажения касались и Канады. Трамп указал на дефицит в $200 миллиардов, в то время как фактическая сумма составила $35,7 миллиарда.