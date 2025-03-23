Президент Чехии Павел заявил, что Киев не имел шансов на победу ещё в 2023 году

Чешский президент Петр Павел отметил, что у Украины не было достаточных оснований для достижения успеха даже перед масштабным контрнаступлением в 2023 году. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Политик пояснил, что для успешного наступления необходимо соотношение сил как минимум 3 к 1, а оптимально — 5 к 1. Однако фактическое соотношение сил между Украиной и Россией было в пользу Москвы, что делало вероятность успешного контрнаступления крайне низкой.

Павел также акцентировал внимание на важности поддержки Украины, чтобы страна смогла сохранить контроль над своей территорией и создать условия для достижения прекращения огня и мира.