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Регион
22 марта, 22:52

Президент Чехии Павел заявил, что Киев не имел шансов на победу ещё в 2023 году

Президент Чехии Петр Павел. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Президент Чехии Петр Павел. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Чешский президент Петр Павел отметил, что у Украины не было достаточных оснований для достижения успеха даже перед масштабным контрнаступлением в 2023 году. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Политик пояснил, что для успешного наступления необходимо соотношение сил как минимум 3 к 1, а оптимально — 5 к 1. Однако фактическое соотношение сил между Украиной и Россией было в пользу Москвы, что делало вероятность успешного контрнаступления крайне низкой.

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Павел также акцентировал внимание на важности поддержки Украины, чтобы страна смогла сохранить контроль над своей территорией и создать условия для достижения прекращения огня и мира.

Ранее чешский лидер выступил за формирование коалиции государств, которые стремятся к установлению справедливого мира на Украине, подчёркивая недопустимость урегулирования конфликта без учёта интересов Киева.

Артём Гапоненко
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