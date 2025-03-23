Сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче после отставки Черчесова

Сборная Казахстана начала отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года с поражения в матче против Уэльса. Это была первая игра команды после увольнения главного тренера Станислава Черчесова.

Валлийцы первыми открыли счёт уже на 9-й минуте благодаря удару Дэниела Джеймса. На 32-й минуте казахстанцы смогли восстановить равновесие — Асхат Тагыберген успешно пробил пенальти. Однако в начале второго тайма Бен Дэвис вновь вывел британскую команду вперёд на 47-й минуте. В итоге завершающий аккорд дал Рабби Матондо, забивший третий гол. Финальный счёт — 3:1 в пользу Уэльса.

В составе сборной Казахстана выступали защитник «Зенита» Нуралы Алип и нападающий «Ахмата» Максим Самородов. Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 казахстанцы проведут 25 марта в гостях против Лихтенштейна. Также в отборочной группе J выступают команды Бельгии и Северной Македонии.