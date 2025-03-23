Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции

Администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила нефтяной компании Chevron перевести сотни миллионов долларов венесуэльскому правительству, игнорируя официальные санкции. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию от инсайдеров.

Согласно источникам, речь идёт о тайном дополнении к генеральной лицензии Министерства финансов США, выданной в ноябре 2022 года. Эта лицензия уже допускала ограниченные финансовые операции Chevron в Венесуэле, однако строго запрещала выплаты правительству Николаса Мадуро, включая налоги, роялти и дивиденды. Тем не менее, дополнение позволило компании осуществлять эти платежи, которые, по словам журналистов, были необходимы для поддержания бизнеса в стране.

Имеется информация, что в 2023 году Chevron задекларировала налоговые обязательства перед властями Венесуэлы на сумму около 300 миллионов долларов. После прихода Дональда Трампа к власти соглашение было отменено. Chevron обязали свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней.