Овечкин отдал две результативные передачи в победном матче против «Флориды»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал два голевых паса в игре против «Флориды», который завершился со счётом 6:3 в пользу столичной команды.

Овечкин отдал две результативные передачи в матче против «Флориды». Обложка © Х / Washington Capitals / Washington Capitals

Однако россиянин не смог отметиться забитыми голами. На счету Александа остаётся 888 шайб за карьеру в регулярных сезонах НХЛ. Рекорд Уэйна Гретцки, который стремится побить Овечкин, составляет 894 шайбы.

Кроме того, Овечкин не смог увеличить собственный рекорд по числу вратарей, которым забивал в НХЛ. 29-летний чех Витек Ванечек в пятый раз за карьеру не дал нашему соотечественнику поразить ворота.