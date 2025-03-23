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Регион
23 марта, 01:11

Слуцкий требует осудить зверства киевского режима относительно военнопленных

Слуцкий призвал осудить преступления ВСУ против военнопленных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал коллег в Госдуме обратиться к парламентам мира и в ООН. Он настаивает на осуждении преступлений киевского режима и требованиях привлечь к ответственности тех, кто бесчеловечно пытает российских военнопленных.

«Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток»,приводит слова Слуцкого агентство РИА «Новости».

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По словам Слуцкого, страдания, которые вынесли российские военнослужащие, невозможно описать. Изощрённость пыток превосходит даже зверства нацистов. Он говорит о постоянном насилии, о том, что «это насилие сложно объяснить». Слуцкий добавил, что бойцы ВСУ не смогут скрыться. Российские спецслужбы найдут каждого из них и не забудут об их действиях.

Он уверен, что пытки военнопленных на Украине нарушают международное гуманитарное право, Женевскую конвенцию и другие международные нормы.

В начале марта переживший плен российский борец рассказал о чудовищных пытках ВСУ. Попавшие в плен российские бойцы подвергались жестоким избиениям, которые нередко заканчивались серьёзными переломами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nito

Лия Мурадьян
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