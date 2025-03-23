Слуцкий требует осудить зверства киевского режима относительно военнопленных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал коллег в Госдуме обратиться к парламентам мира и в ООН. Он настаивает на осуждении преступлений киевского режима и требованиях привлечь к ответственности тех, кто бесчеловечно пытает российских военнопленных.

«Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток», — приводит слова Слуцкого агентство РИА «Новости».

По словам Слуцкого, страдания, которые вынесли российские военнослужащие, невозможно описать. Изощрённость пыток превосходит даже зверства нацистов. Он говорит о постоянном насилии, о том, что «это насилие сложно объяснить». Слуцкий добавил, что бойцы ВСУ не смогут скрыться. Российские спецслужбы найдут каждого из них и не забудут об их действиях.

Он уверен, что пытки военнопленных на Украине нарушают международное гуманитарное право, Женевскую конвенцию и другие международные нормы.