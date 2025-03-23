Журналисты «Голоса Америки»* подали в суд на администрацию Трампа

Сотрудники радиостанции «Голос Америки»* инициировали судебный процесс против администрации Дональда Трампа из-за сокращения функций Американского агентства мировых медиа (USAGM), к которому относится СМИ. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск подан шестью журналистами в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Они требуют аннулировать положения указа Трампа, вводящего административные отпуска для работников радиостанции. Поддержку им оказали международная организация «Репортёры без границ» и четыре профсоюзные группы.

Истцы заявляют, что такие меры нарушают 1-ю поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, и наносят ущерб независимой журналистике.

Конфликт разгорелся после подписания 14 марта указа Трампа о сокращении численности сотрудников в семи федеральных агентствах, включая «Голос Америки»*. Ранее с призывом закрыть радиостанцию выступил американский миллиардер Илон Маск.