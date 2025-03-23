В США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер
Бывший прокурор штата Вирджиния Джессика Абер. Обложка © X / U.S. Attorney Jessica D. Aber
В США бывший прокурор штата Вирджиния, 43-летняя Джессика Абер, была найдена мёртвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По предварительным данным, смерть наступила ночью. Известно, что вызов в полицию поступил в субботу в 9 утра по местному времени. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли экс-прокурора мёртвой. Информацию уже подтвердили в Минюсте США, выразив соболезнования.
Причину и характер смерти пока не указывают, их определит судмедэксперт из Вирджинии. Абер работала прокурором с 2021 года, а со своего поста ушла два месяца назад.
Как сообщал Life.ru, в конце февраля на 94-м году жизни скончался агент Секретной службы США Клинт Хилл, который охранял 35-го президента США Джона Кеннеди в день его убийства и пытался собой заслонить его жену Жаклин. Перед покушением Клинт был в авто, следовавшем сразу за кортежем президента.