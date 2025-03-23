В США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер

В США бывший прокурор штата Вирджиния, 43-летняя Джессика Абер, была найдена мёртвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По предварительным данным, смерть наступила ночью. Известно, что вызов в полицию поступил в субботу в 9 утра по местному времени. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли экс-прокурора мёртвой. Информацию уже подтвердили в Минюсте США, выразив соболезнования.

Причину и характер смерти пока не указывают, их определит судмедэксперт из Вирджинии. Абер работала прокурором с 2021 года, а со своего поста ушла два месяца назад.