Водителям напомнили о штрафе за мытьё машины в неположенном месте

Россияне, которые моют свои автомобили в неположенных местах, могут быть оштрафованы на 10 тысяч рублей. Такие несанкционированные действия нарушают законы, связанные с охраной окружающей среды. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

«Мытьё автомобиля требует учёта положений действующего законодательства <...>. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, причинение вреда окружающей среде», — сказал Тишаков.

Он напомнил, что федеральное законодательство запрещает мыть автомобили в лесах и у водоёмов. В Москве штраф за мойку в запрещённом месте может составить до трёх тысяч рублей.