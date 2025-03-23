Водителям напомнили о штрафе за мытьё машины в неположенном месте
Юрист Тишаков: Водителей оштрафуют на 10 тыс. за мытьё авто в неположенном месте
Россияне, которые моют свои автомобили в неположенных местах, могут быть оштрафованы на 10 тысяч рублей. Такие несанкционированные действия нарушают законы, связанные с охраной окружающей среды. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.
«Мытьё автомобиля требует учёта положений действующего законодательства <...>. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, причинение вреда окружающей среде», — сказал Тишаков.
Он напомнил, что федеральное законодательство запрещает мыть автомобили в лесах и у водоёмов. В Москве штраф за мойку в запрещённом месте может составить до трёх тысяч рублей.
Ранее Life.ru предупредил водителей, что они получат штраф за нарушение законодательства об ОСАГО. Кроме того, граждан России могут даже арестовать. Согласно действующим правилам, водители должны иметь при себе во время поездки либо электронный, либо бумажный страховой полис.
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