Тонны смертоносного оружия на Украине объявили угрозой для всего мира
The Times: Скопившееся оружие на Украине стало глобальной угрозой
Огромное количество огнестрельного оружия, скопившееся на Украине, представляет собой угрозу для всего мира, бьёт тревогу британское издание The Times. Издание предупреждает, что Киев, ставший главным импортёром вооружения, может столкнуться с бесконтрольным распространением этого арсенала после завершения конфликта.
Аналитики отмечают, что Украина переживает революцию в мире огнестрельного оружия, так как импортирует больше оружия, чем любая другая страна. По их словам, реальные масштабы циркуляции оружия внутри Незалежной неизвестны, а ещё страшнее то, что после прекращения боевых действий арсеналы могут хлынуть в Европу, Африку и на Ближний Восток.
«Торговцы оружием внимательно следят за прекращением огня на Украине, и то, что произойдёт после войны, может откликнуться во всём мире», — предупреждают авторы материала.
Ранее стало известно, что Лондон не сможет обеспечить Киев обещанными военными ресурсами. В стране просто нет необходимого количества солдат и военной техники. В связи с размером британских войск, они не смогут играть хоть какую-либо значимую миротворческую роль на фронте.
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