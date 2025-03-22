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22 марта, 15:54

До опасного мало: В Штатах подвели черту под поставками ATACMS Киеву

TNI: У ВСУ заканчиваются ракеты ATACMS, отправка новых в США не планируется

У ВСУ иссякает запас американских ракет ATACMS, которые Киеву отправила администрация экс-президента США Джо Байдена. И Вашингтон больше не сможет направить Украине новые системы. Об этом пишет издание The National Interest.

«Вслух это не произносят, но очевидно, что их [ракет ATACMS] у украинцев осталось до опасного мало»,утверждает обозреватель Брэндон Вайхерт.

Согласно анализу издания National Interest, США сталкиваются с серьёзными проблемами в производстве и поставках ключевых военных систем, включая ракеты ATACMS, что негативно сказывается на обороноспособности НАТО. Военно-промышленный комплекс альянса существенно отстаёт от российского, что приводит к опустошению арсеналов и неспособности оперативно восполнять потери.

В то же время хранилища оружия НАТО уже существенно опустели. При этом ВПК Запада не может производить достаточно вооружений для Незалежной, включая ATACMS, тогда как российский военно-промышленный комплекс справляется с тем, чтобы обеспечивать армию всем необходимым.

Учитывая доминирование Вооружённых сил России на театре боевых действий, президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть обязательства перед Украиной и вывести страну из конфликта, считает автор. Это позволит избежать дальнейшего истощения ресурсов и снизить риски для национальной безопасности США.

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Ранее западная пресса со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что у Киева вообще не осталось ракет ATACMS. А военный эксперт рассказал, что без этого вида вооружений наступательный потенциал ВСУ значительно сократится.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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