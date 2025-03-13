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Регион
13 марта, 02:35

AP: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS

Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на источники в администрации. Чиновники подтвердили, что в Киеве больше нет ни одной ракеты этого типа.

«Администрация признала, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», говорится в публикации.

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Американский источник сообщил, что США поставили Украине менее 40 ракет ATACMS. Эти запасы закончились в конце января.

Стоит отметить, что 4 марта Вашингтон приостановил отправку вооружений на Украину. Но после встречи 11 марта представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии президент Дональд Трамп распорядился возобновить военную поддержку Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Лия Мурадьян
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