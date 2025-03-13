AP: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS
Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на источники в администрации. Чиновники подтвердили, что в Киеве больше нет ни одной ракеты этого типа.
«Администрация признала, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», — говорится в публикации.
Американский источник сообщил, что США поставили Украине менее 40 ракет ATACMS. Эти запасы закончились в конце января.
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