Военный эксперт Александр Степанов считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут иметь в своём распоряжении до пяти пусковых установок (ПУ) для американских оперативно-тактических ракет ATACMS. В интервью ТАСС он подчеркнул, что важно учитывать не только количество поставленных ракет, но и количество доступных ПУ.

Степанов отметил, что Украине было передано около 70 единиц установок HIMARS и MLRS. По информации Министерства обороны, на разных участках фронта было уничтожено примерно 65 единиц этих реактивных систем. В частности, в Курской области были уничтожены около 14 HIMARS и MLRS, однако эти данные нуждаются в дополнительной проверке.

Эксперт также указал на то, что Киев использовал эти боеприпасы для атак на гражданскую инфраструктуру. Он привел в пример недавний удар по Крыму, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети. Степанов акцентировал внимание на том, что высокоточные ракеты применялись для атак с медийным эффектом и террористической направленностью.

По его мнению, прекращение поставок высокоточных ракет из США существенно уменьшит наступательные возможности Украины. Если ранее украинские силы могли поражать цели на расстоянии до 300 километров, то теперь они будут ограничены возможностями ствольной артиллерии, такой как боеприпасы Excalibur с максимальной дальностью до 70 километров.

«Без ATACMS противник значительно теряет в наступательном потенциале, особенно в проведении террористических операций и атаках на гражданские объекты», — резюмировал эксперт.