Россияне массово жалуются на обман популярной сети с возвратом денег за недоставленный товар

Жительница Москвы с декабря 2024 года не может вернуть деньги за товар, который не был доставлен из сети гипермаркетов «Блюмарт». С аналогичной проблемой столкнулись и другие покупатели, пишет «Лента.ру».

Москвичка Марина Б. 10 ноября 2024 года заказала с сайта «Блюмарт» зеркало с подсветкой и душ за 32479 рублей. Подозрительное началось сразу после этого. Сотрудники сети связались с ней через мессенджер и попросили оплатить заказ по реквизитам из-за проблем на стороне банка. Марина перевела деньги, а через пять дней ей сообщили о задержке доставки и предложили заменить товар на другой или подождать ещё неделю. Покупательница решила ждать.

Но в намеченный срок сотрудники передвинули дату на конец декабря. Тогда Марина попросила вернуть ей деньги, на что ей было предложено заполнить заявление. Деньги обещали вернуть в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Свои 37 тысяч она ждёт до сих пор, а дозвониться до магазина москвичка не может.

«Он сбрасывается автоматически, то есть идет на него перевод, дальше сброс. Либо идет гудок-гудок-гудок, потом такая скрипящая какая-то тишина и опять же сброс», — рассказала Марина.

«Лента.ру» изучила отзывы клиентов «Блюмарт» и нашла аналогичные жалобы на невозврат денег за недоставленный товар. Некоторые пишут, что ждут деньги по два месяца.