Россияне массово жалуются на обман популярной сети с возвратом денег за недоставленный товар
«Лента.ру»: Покупатели «Блюмарт» массово жалуются на обман с возвратом денег
Жительница Москвы с декабря 2024 года не может вернуть деньги за товар, который не был доставлен из сети гипермаркетов «Блюмарт». С аналогичной проблемой столкнулись и другие покупатели, пишет «Лента.ру».
Москвичка Марина Б. 10 ноября 2024 года заказала с сайта «Блюмарт» зеркало с подсветкой и душ за 32479 рублей. Подозрительное началось сразу после этого. Сотрудники сети связались с ней через мессенджер и попросили оплатить заказ по реквизитам из-за проблем на стороне банка. Марина перевела деньги, а через пять дней ей сообщили о задержке доставки и предложили заменить товар на другой или подождать ещё неделю. Покупательница решила ждать.
Но в намеченный срок сотрудники передвинули дату на конец декабря. Тогда Марина попросила вернуть ей деньги, на что ей было предложено заполнить заявление. Деньги обещали вернуть в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Свои 37 тысяч она ждёт до сих пор, а дозвониться до магазина москвичка не может.
«Он сбрасывается автоматически, то есть идет на него перевод, дальше сброс. Либо идет гудок-гудок-гудок, потом такая скрипящая какая-то тишина и опять же сброс», — рассказала Марина.
«Лента.ру» изучила отзывы клиентов «Блюмарт» и нашла аналогичные жалобы на невозврат денег за недоставленный товар. Некоторые пишут, что ждут деньги по два месяца.
Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети магазинов низких цен «Светофор» после проведения проверок. Инспекторы посетили 58 организаций в 45 регионах страны. 314 административных дел были переданы в судебные инстанции.
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