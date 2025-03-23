Пророссийское подполье в Одессе планирует выявлять расположение французских военных баз в случае их переброски в город. При это европейским войскам ничего не останется, как выразить соболезнования, заявил РИА «Новости» представитель подпольного движения Stop Grave.

«Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области», — объяснил собеседник агентства.

Он заранее выразил соболезнования тем наёмникам, которые будут располагаться в Одессе. По мнению представителей подполья, заявления президента Франции Эммануэля Макрона направлены на подрыв мирных переговоров. Изначально глава государства говорил об отправке на Украину 30 тысяч военных в качестве миротворцев, а затем снизил эту цифру до 10 тысяч, заметили в сопротивлении.

«Пусть для начала насобирает хоть сколько-то», — заключил представитель подполья.