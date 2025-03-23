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23 марта, 08:34

Президент Чехии озвучил условия для отправки войск на Украину

Президент Чехии Павел согласен послать войска на Украину с сильной группой ЕС

Чехия может направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента, если на это решится «сильная группа европейских государств». Об этом заявил президент Пётр Павел заявил в интервью изданию «Европейская правда».

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убеждён, Чехия должна быть среди них», — сказал Павел.

Президент Чехии отметил, что страна должна быть одной из гарантов безопасности Украины ради «защиты самих себя».

Названы страны, чьи войска могут ввести на Украину после заключения мира
Названы страны, чьи войска могут ввести на Украину после заключения мира

Ранее Life.ru сообщал, что Китай намерен направить своих солдат на Украину в качестве миротворцев. По информации СМИ, страна ведёт переговоры с европейскими государствами о возможности участия в потенциальном контингенте после завершения конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Афонина
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