Президент Чехии озвучил условия для отправки войск на Украину

Чехия может направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента, если на это решится «сильная группа европейских государств». Об этом заявил президент Пётр Павел заявил в интервью изданию «Европейская правда».

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убеждён, Чехия должна быть среди них», — сказал Павел.

Президент Чехии отметил, что страна должна быть одной из гарантов безопасности Украины ради «защиты самих себя».