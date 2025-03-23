Президент Чехии озвучил условия для отправки войск на Украину
Президент Чехии Павел согласен послать войска на Украину с сильной группой ЕС
Чехия может направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента, если на это решится «сильная группа европейских государств». Об этом заявил президент Пётр Павел заявил в интервью изданию «Европейская правда».
«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убеждён, Чехия должна быть среди них», — сказал Павел.
Президент Чехии отметил, что страна должна быть одной из гарантов безопасности Украины ради «защиты самих себя».
Ранее Life.ru сообщал, что Китай намерен направить своих солдат на Украину в качестве миротворцев. По информации СМИ, страна ведёт переговоры с европейскими государствами о возможности участия в потенциальном контингенте после завершения конфликта.
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