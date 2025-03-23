Трамп рассказал о «дискуссиях» по телефону с Путиным
Трамп назвал «рациональной дискуссией» телефонное общение с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по украинскому вопросу стали «рациональной дискуссией». Об этом политик рассказал в беседе с журналистом издания OutKick.
«У нас (с Путиным — прим. Life.ru) было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать», — подчеркнул Трамп.
По его словам, он «очень хорошо знает» Путина и был обрадован, что отношения политиков не ухудшились из-за того, что в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы.
Напомним, Путин пообщался по телефону с Трампом 15 марта, разговор продлился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. Политики могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы.
ТАСС / Михаил Метцель